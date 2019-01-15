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План заморозки: нардеп озвучил "подводные камни" нового меморандума с МВФ

вторник, 15 января 2019, 19:36

Новый меморандум Украины с Международным валютным фондом фактически является планом заморозки украинской экономики.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook экономист, народный депутат, глава комитета ВР по вопросам промышленной политики, замглавы Радикальной партии Виктор Галасюк.

Он рассказал, что внимательно изучил все 111 странице свежего отчета МВФ по Украине.

"Это фактически Пакт о внешнем управлении украинской экономикой. Четкий план того, как не дать Украине финансово упасть и не дать шанса экономически подняться", - утверждает нардеп.

Он отмечает, что по плану МВФ, ради достижения инфляции 5% после 2020 в Украине будет проводиться "жесткая монетарная политика (дорогие кредиты) и сдерживание внутреннего спроса (низкие доходы)".

По его словам, в документе отмечается, что за эти годы уровень роста экономики Украины не позволит догнать соседние страны по уровню жизни. Кроме того, "ВВП на душу населения в Украине останется одним из самых низких в Европе".

Также в МВФ предполагают, что на фоне 3% роста ВВП, в Украине до 2023 года с 12 до 16 млрд долларов возрастет торговый дефицит.

"Прямые иностранные инвестиции в следующие 5 лет останутся на нынешнем мизерном уровне 1,7% ВВП - при таких показателях Украина будет инвестиционно дефицитной, экономически слабой и зависимой от иностранных кредитов. И даже трансферы заробитчан не спасут ситуацию - платежный баланс останется "в красной зоне", в дальнейшем девальвируя гривну и обесценивая доходы украинцев", - отметил нардеп.

Он утверждает, что меморандум с МВФ - "по сути это план "заморозки" украинской экономики".

Также, по его словам, в приложениях к меморандуму "власть обещает МВФ предоставить Нацбанку практически неограниченные полномочия на финансовом рынке и обязать НБУ отчитываться перед МВФ в ежедневном режиме".

Также власть якобы "официально сообщает МВФ, что готовит законодательство о рынке с/х земли и даже не скрывает, что проводит соответствующую целенаправленную информационную кампанию в СМИ".

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