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Из-за бездействия правительства украинцев признали "нацией заробитчан" – "Наш край"

среда, 16 января 2019, 17:37

Бездействие правительства привело к превращению украинцев в «нацию заробитчан» – необходимо переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики.

Об этом заявил народный депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов.

Он назвал катастрофическим прогноз выезда населения Украины на заработки за границу.

«Международные эксперты констатируют, что Украина держит мировое «лидерство» по выезду людей на заработки. Прогнозируют, что в этом году мы потеряем еще 1,5 процента рабочих, обогнав по количеству трудовых мигрантов всех соседей – Молдову, Беларусь, Россию. К сожалению, из-за бездействия правительства украинцы превращаются в «нацию заробитчан». Нужно переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики», – отметил Шахов.

Представитель «Нашего края» подчеркнул, что правительство неадекватно оценивает проблему выезда из страны людей трудоспособного возраста.

«Министр социальной политики задается вопросом налогообложения денежных переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. Тогда как чиновники должны были задуматься над причинами оттока людей из страны», – сказал нардеп.

Он призвал правительство воплощать реальные программы развития экономики.

«Необходимо начать инвестировать средства не только в строительство дорог, но и развитие социальной инфраструктуры – больниц, школ, спортивных объектов. Развивать малое и среднее предпринимательство, на которых держатся успешные страны, способствовать развитию перерабатывающей отрасли и малого фермерства. Только в таком случае миллионы наших работников получат шанс вернуться домой и развивать экономику своей, а не чужих стран», – резюмировал Шахов.

Напомним, согласно сообщению Всемирного банка и авторитетной аналитической компании «ПрайсвотерхаусКуперс», по итогам 2018 Украина возглавит рейтинг стран с самой большой потерей трудовых ресурсов. Они прогнозируют, что в 2019 году из Украины выедут еще 1,5% работников. В Минсоцполитики считают, что на заработках находятся 7-9 млн украинцев. По темпам потери трудовых ресурсов мы опережаем такие страны, как Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Венгрия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.

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