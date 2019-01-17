В Раде предложили новые правила растаможки "евроблях": бюджет получит 25 млрд

В Украине необходимо ввести ставку растаможки 10% от стоимости автомобиля, что решит проблему автомобилистов и принесет в бюджет более 25 миллиардов гривен в год.

Об этом в парламенте заявил один из лидеров партии "Воля" Юрий Деревянко, который является кандидатом в президенты.

Он подчеркнул, что после принятия новых законов большинство украинцев, которые имели автомобили с еврорегистрацией, оказались в тупике.

"Люди не могут сегодня оплатить 2-3 тысячи евро за растаможку. Мы видим это по официальной статистике, ведь за половину льготного срока, 1,5 месяца, растаможили лишь 25 000 автомобилей", - подчеркнул нардеп.

При этом, по его словам, общее количество автомобилей на еврономерах в Украине составляет около 1 миллиона, а авто, которые нарушили режим транзита или временного ввоза - более 300 000.

"Для большинства людей, которые пользуются этими автомобилями, это не роскошь, а средство для выживания, для зарабатывания денег. Огромное количество людей уехали за границу, чтобы за бесценок продать автомобиль. Сотни тысяч людей останутся без автомобиля и без возможности зарабатывать на свою семью", - подчеркнул он.

Политик также сообщил, что автомобилисты и украинцы, которые вынужденно работают за рубежом обратились через своих представителей к нему, чтобы решить эту проблему.

"Их позиция очень проста: 10% растаможка от стоимости - это наша воля. Этот законопроект предусматривает отмену налога на добавленную стоимость и отмену акцизного налога. Дополнительно при регистрации автомобиля наши граждане заплатят 1,5% военного сбора и 3% в пенсионный фонд. В общем это будет 14,5%", - пояснил Деревянко.

По его прогнозу, только за первый год растаможивания и эксплуатации этих автомобилей государство получит 25 млрд 600 млн гривен в бюджет от миллиона растаможенных автомобилей.

Деревянко обратился к председателю ВР Андрей Парубий и народным депутатам с предложением поддержать этот законопроект.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты о растаможивании автомобилей в Украине № 8487 и № 8488. Первый закон устанавливает ставки растаможки автомобилей, в частности на европейской регистрации, а второй предусматривает штрафы и конфискацию автомобилей при нерастаможивания "евроблях".

Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект № 9352 о приостановлении на 90 дней новых правил растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией и освобождения от ответственности за нарушение новых правил транзита.