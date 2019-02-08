СМИ рассказали, как Ярославский вдвое увеличил экспорт возрожденного им Харьковского тракторного завода

Александру Ярославскому удалось не только возродить Харьковский тракторный завод после многолетнего кризиса, но и наладить экспорт современной сельхозтехники новейшего образца на зарубежные рынки.

Как сообщает в спецпроекте "Экспортный потенциал 2019» ведущее деловое издание "Бизнес", ХТЗ удалось по итогам 2018 года удвоить объемы экспорта в сравнении с показателями 2017 года. Современная модернизированная техника производства харьковского завода востребована на рынках Молдовы, Казахстана, Армении, Польши, Болгарии, Румынии, Литвы и Грузии. Самая дальняя точка поставок — Новая Зеландия, также завод присматривается к рынкам стран региона Океания, изучает возможность поставок на африканский континент, сообщает издание "Бизнес".

"За два года работы в составе группы DCH Александра Ярославского ХТЗ возродил производство и предложил рынку современную модернизированную технику, обладающую критически важными характеристиками для сельского хозяйства. Приход инвестора, заинтересованного в развитии экономики Харьковской области, стал важным, если не ключевым событием для Харьковского тракторного завода. Инвестиции группы DCH в модернизацию ХТЗ — многомиллионная долгосрочная программа, позволившая создать технику, которая действительно интересна рынку. А экспорт — наилучший индикатор этого успеха", — пишут журналисты о роли DCH Ярославского в возрождении одного из стратегических предприятий Украины, обеспечивающего внутренний рынок отечественной техникой сельскохозяйственного назначения.

Эксплуатационная надежность — легендарная черта техники ХТЗ. Невысокая стоимость приобретения, эксплуатации и облуживания, а также другой немаловажный элемент — совместимость со всевозможными современными сельскохозяйственными орудиями. Поэтому у техники ХТЗ очень широкий спектр сфер использования: любые виды обработки почвы, посев, уборка, транспортировка, кормозаготовка. Благодаря работе конструкторов и инженеров ХТЗ завод уже сейчас предлагает довольно широкий модернизированный модельный ряд колесных и гусеничных тракторов. Примененные инновационные решения позволили увеличить сроки эксплуатации и продлить моторесурс отдельных узлов, деталей и блоков.

Применение новейших технологий позволило существенно модифицировать критически важные узлы. Тракторы ХТЗ комплектуются различными двигателями в зависимости от условий и целей их будущей эксплуатации, есть комплектации с зарубежными двигателями известного мирового производителя — компании IVECO. Таким образом, за два года пребывания ХТЗ в составе DCH Ярославского его техника уже сделала значительный эволюционный прыжок.

"ХТЗ начал долгий путь по приведению техники в соответствие с европейскими и мировыми сертификационными нормами — ХТЗ нацелен на освоение зарубежных рынков. Стоит отметить, что производством интересуются представители европейских стран. Недавно завод по просьбе представительства ЕС в Украине принял делегацию представителей европейских дипломатических миссий 24 стран-членов ЕС", — отмечают авторы спецпроекта "Экспортный потенциал 2019".

ХТЗ также вплотную приблизился к продаже не просто тракторов, а к разработке и продаже комплексных решений — технологий обработки грунта: "Это результат сотрудничества с одним из лидирующих производителей вин Грузии, — отмечают журналисты. — Как оказалось, именно характеристики гусеничного трактора производства ХТЗ идеальны для обработки специфичных "тяжелых" грунтов, на которых высажены виноградники", — это означает, что помимо производства привычных тракторов, ХТЗ пристально изучает особые запросы покупателей и находит те ниши, которые может уверенно осваивать техника харьковского производства.

На сегодня Харьковский тракторный завод – единственный в странах бывшего СНГ производитель как колесных, так и гусеничных тракторов. Это крупнейшее машиностроительное предприятие Украины, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено группой DCHбизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность и презентовать модернизированную технику. По итогам 2017 года завод выпустил 794 единицы техники, к концу 2018 года с его конвейера сошло около 900 тракторов.