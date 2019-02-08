РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Экономика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

20:22
В Киеве разобрались с наркодилером, который продавал наркотики подросткам: опубликовано видео
19:50
СМИ рассказали, как Ярославский вдвое увеличил экспорт возрожденного им Харьковского тракторного завода
19:48
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
19:28
Соловьев "победил систему" и стал кандидатом в президенты Украины
19:24
В ЕСПЧ не удовлетворили иск экс-нардепа Шепелева против Украины
19:19
Врезался в столб: опубликовано фото ЧП в популярном аэропорту Москвы
18:46
Есть погибшие и раненые: стало известно о потерях ВСУ на Донбассе
18:29
Где смотреть онлайн Атлетико - Реал: расписание трансляций
18:24
В Сирии ликвидировали очередного путинского "ихтамнета"
17:47
Было понятно, что они - пара: Собчак и Богомолова подловили в Париже
17:46
​Стало известно, о компромиссе между Францией и Германией по "Северного потока-2"
17:41
Выжила, прыгнув с 10 этажа: стало известно о серьезном ЧП в Москве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СМИ рассказали, как Ярославский вдвое увеличил экспорт возрожденного им Харьковского тракторного завода

пятница, 08 февраля 2019, 19:50

Александру Ярославскому удалось не только возродить Харьковский тракторный завод после многолетнего кризиса, но и наладить экспорт современной сельхозтехники новейшего образца на зарубежные рынки.

Как сообщает в спецпроекте "Экспортный потенциал 2019» ведущее деловое издание "Бизнес", ХТЗ удалось по итогам 2018 года удвоить объемы экспорта в сравнении с показателями 2017 года. Современная модернизированная техника производства харьковского завода востребована на рынках Молдовы, Казахстана, Армении, Польши, Болгарии, Румынии, Литвы и Грузии. Самая дальняя точка поставок — Новая Зеландия, также завод присматривается к рынкам стран региона Океания, изучает возможность поставок на африканский континент, сообщает издание "Бизнес".

"За два года работы в составе группы DCH Александра Ярославского ХТЗ возродил производство и предложил рынку современную модернизированную технику, обладающую критически важными характеристиками для сельского хозяйства. Приход инвестора, заинтересованного в развитии экономики Харьковской области, стал важным, если не ключевым событием для Харьковского тракторного завода. Инвестиции группы DCH в модернизацию ХТЗ — многомиллионная долгосрочная программа, позволившая создать технику, которая действительно интересна рынку. А экспорт — наилучший индикатор этого успеха", — пишут журналисты о роли DCH Ярославского в возрождении одного из стратегических предприятий Украины, обеспечивающего внутренний рынок отечественной техникой сельскохозяйственного назначения.

Эксплуатационная надежность — легендарная черта техники ХТЗ. Невысокая стоимость приобретения, эксплуатации и облуживания, а также другой немаловажный элемент — совместимость со всевозможными современными сельскохозяйственными орудиями. Поэтому у техники ХТЗ очень широкий спектр сфер использования: любые виды обработки почвы, посев, уборка, транспортировка, кормозаготовка. Благодаря работе конструкторов и инженеров ХТЗ завод уже сейчас предлагает довольно широкий модернизированный модельный ряд колесных и гусеничных тракторов. Примененные инновационные решения позволили увеличить сроки эксплуатации и продлить моторесурс отдельных узлов, деталей и блоков.

Применение новейших технологий позволило существенно модифицировать критически важные узлы. Тракторы ХТЗ комплектуются различными двигателями в зависимости от условий и целей их будущей эксплуатации, есть комплектации с зарубежными двигателями известного мирового производителя — компании IVECO. Таким образом, за два года пребывания ХТЗ в составе DCH Ярославского его техника уже сделала значительный эволюционный прыжок.

"ХТЗ начал долгий путь по приведению техники в соответствие с европейскими и мировыми сертификационными нормами — ХТЗ нацелен на освоение зарубежных рынков. Стоит отметить, что производством интересуются представители европейских стран. Недавно завод по просьбе представительства ЕС в Украине принял делегацию представителей европейских дипломатических миссий 24 стран-членов ЕС", — отмечают авторы спецпроекта "Экспортный потенциал 2019".

ХТЗ также вплотную приблизился к продаже не просто тракторов, а к разработке и продаже комплексных решений — технологий обработки грунта: "Это результат сотрудничества с одним из лидирующих производителей вин Грузии, — отмечают журналисты. — Как оказалось, именно характеристики гусеничного трактора производства ХТЗ идеальны для обработки специфичных "тяжелых" грунтов, на которых высажены виноградники", — это означает, что помимо производства привычных тракторов, ХТЗ пристально изучает особые запросы покупателей и находит те ниши, которые может уверенно осваивать техника харьковского производства.

На сегодня Харьковский тракторный завод – единственный в странах бывшего СНГ производитель как колесных, так и гусеничных тракторов. Это крупнейшее машиностроительное предприятие Украины, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено группой DCHбизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность и презентовать модернизированную технику. По итогам 2017 года завод выпустил 794 единицы техники, к концу 2018 года с его конвейера сошло около 900 тракторов.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Экономика Тема:
Теги: ХТЗ, Ярославский

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подводные камни МВФ: возврат гигантского долга и борьба за новые миллиарды

Непонятные запреты на валюту: какое "улучшение" ждет украинцев

Алексей Чернышов: Мы живем в богатой стране, которая должна быть интересна зарубежным инвесторам

Почему в Украине коррупция превыше всего: главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: