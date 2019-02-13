РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
19:35
В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко пообещала украинцам среднюю зарплату в 1 тысячу долларов

среда, 13 февраля 2019, 15:18

За следующие 5 лет новая власть планирует увеличить уровень доходов граждан до уровня соседней Польши: это примерно 1000 долларов средней зарплаты.

Об этом во время митинга в Надворной на Ивано-Франковщине заявила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, повышение уровня жизни украинский - это не популизм, а "благополучия нашей экономики".

"Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через 5 лет не будет ни народа, ни экономики", - сказала она.

Кандидат в президенты Украины отметила, что именно украинские семьи - крупнейший инвестор в развитие экономики. А если украинские предприниматели будут производить продукты, услуги, одежда, как у людей не будет средств, такая экономика не сможет жить.

Именно поэтому социальная доктрина Нового курса Тимошенко предполагает цель - достичь за 5 лет по крайней мере уровня Польши.

Она убеждена, если на рыночных основах укреплять гривну, то постепенно в гривневом исчислении подниматься уровень жизни людей и в валютном исчислении подниматься ВВП Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подводные камни МВФ: возврат гигантского долга и борьба за новые миллиарды

Непонятные запреты на валюту: какое "улучшение" ждет украинцев

Алексей Чернышов: Мы живем в богатой стране, которая должна быть интересна зарубежным инвесторам

Почему в Украине коррупция превыше всего: главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: