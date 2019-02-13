Тимошенко пообещала украинцам среднюю зарплату в 1 тысячу долларов

За следующие 5 лет новая власть планирует увеличить уровень доходов граждан до уровня соседней Польши: это примерно 1000 долларов средней зарплаты.

Об этом во время митинга в Надворной на Ивано-Франковщине заявила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, повышение уровня жизни украинский - это не популизм, а "благополучия нашей экономики".

"Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через 5 лет не будет ни народа, ни экономики", - сказала она.

Кандидат в президенты Украины отметила, что именно украинские семьи - крупнейший инвестор в развитие экономики. А если украинские предприниматели будут производить продукты, услуги, одежда, как у людей не будет средств, такая экономика не сможет жить.

Именно поэтому социальная доктрина Нового курса Тимошенко предполагает цель - достичь за 5 лет по крайней мере уровня Польши.

Она убеждена, если на рыночных основах укреплять гривну, то постепенно в гривневом исчислении подниматься уровень жизни людей и в валютном исчислении подниматься ВВП Украины.