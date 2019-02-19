Минсоцполитики призвали не ломать "хребет" украинскому среднему классу

Министерству социальной политики необходимо отказаться от "реформы", которая предлагает жестко ограничить использование ФЛП (ФОП) вместо трудоустройства.

Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда "Видродження" Александр Сушко.

"ФЛП (ФОП) как инструмент является "некрасивым" с точки зрения "good governance". Но ФОПы как класс, как ни крути, являются позвоночником украинского среднего класса. При нынешних исторических условиях второе важнее первого", - написал он в Facebook.

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации Минсоцполитики "было бы лучше отозвать предлагаемую ими "реформу", которая, тем более в разгар избирательного сезона, может иметь далеко идущие последствия".

"Это - как раз тот случай, когда стоит сказать себе: "не время", и закрыть вопрос по крайней мере на 5 последующих лет", - подчеркнул он.