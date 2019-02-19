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У Ляшко назвали первых жертв новшества Кабмина по ФОПам

вторник, 19 февраля 2019, 18:52

Инициатива правительства по массовому переводу ФОПов на трудовые отношения ударит по IТ-сектору и сервисным индустриям.

Такое мнение высказал заместитель лидера РПЛ по экономической политике, председатель комитета ВР по вопросам промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк.

"Правительство готовится объявить войну ФОПам. На самом деле, чиновники из МВФ давно вынашивали эту идею. Но не решались ... В первую очередь правительственная "инициатива" ударит по IТшникам и сервисным индустриям", - написал он в Facebook.

По его словам, $4 млрд IТ-аутсорсинг - это немалый 3% кусок украинской экономики, который Украина рискует потерять.

"IТшники используют механизм ФОП-подрядов для легальной оптимизации налогов. Это их конкурентное преимущество, которое правительство хочет забрать, "сделав равные условия для всех". Но такой неолиберальный подход - полная ерунда! Тысячи раз подчеркивал, одинаковые условия налогообложения для различных индустрий, отраслей, видов деятельности - "прокрустово ложе" для экономики", - подчеркнул он.

Как пояснил нардеп, в промышленности заработная плата в себестоимости - 10%, в сельском хозяйстве - 9,3%, поэтому для них НДФЛ и ЕСВ совсем не критичны - в отличие от IТ, R&D, BPO и креативных индустрий (дизайн, медиа-продакшн , консалтинг), где фонд оплаты труда составляет 60-70% себестоимости.

"Выжать эти "человеко-вместительные" виды деятельности из "упрощенки" на общих условиях, не предложив сопоставимую альтернативу - значит сделать их неконкурентными. Беларусь вообще давно установила IТ-шникам в Парке высоких технологий специальную значительно ниже общей, ставку налога на доходы - 9%. Потому что они конкурируют за рабочие места программистов, а не за кредиты МВФ", - отметил Галасюк.

Председатель промышленного комитета убежден - налогообложение, как и регулирования экономики в целом, не должно быть нейтральным - одинаковым для всех видов деятельности, для "сырьевой экономики" и "экономики интеллекта".

"IТ-индустрия и креативная экономика в целом заслуживают легальную стимулирующую модель налогообложения. Чтобы а) быть конкурентными в мире и b) не прятаться за ФОПами, но не бояться правительства и МВФ. Для этого мы в РПЛ вместе с производителями и экспертами разрабатываем системную реформу налоговой системы. Это будет не "прокрустовое ложе", а мощный трамплин для новой украинской экономики производства и инноваций", - подчеркнул Галасюк.

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