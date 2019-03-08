Источники рассказали, как Путин приготовился к новой войне против Украины: назван срок

Российский "Газпром" в январе 2020 года собирается прекратить поставки газа в Украину.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Заявления представителей ЕС, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель, о необходимости сохранить транспортировку топлива через Украину, оказались просто заявлениями. И после запуска российского обходного газопровода "Северный поток-2" с выходом непосредственно в немецкий Грайфсвальд "Газпром" планирует полностью перекрыть газовый вентиль на границе с Украиной.

Отмечается, что речь идет о газе как для нужд украинских пользователей, так и для транзита газа в Европу по украинской территории.

Как "Апострофу" стало известно от источника в дипломатических кругах Евросоюза, именно успешная - с доброй воли Германии и Еврокомиссии - реализация "Северного потока-2" и позволит лишить нашу страну газового транзита.

По словам собеседника, на этой неделе в Брюсселе состоялись мероприятия, посвященные энергетической безопасности ЕС и транзиту российского газа, где позиции сторон стали окончательно понятны, как и дальнейший сценарий развития событий – вплоть до новой украинско-российской газовой войны в январе следующего года.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы.