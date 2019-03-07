Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы

В январе 2020 года прекратит действовать украино-российский контракт на транзит газа в Европу, а официальные представители Украины уверены, что к 2020 году новое транзитное соглашение так и не будет подписано. Но пострадает от этого не Европа, а Украина. Как стало известно источникам "Апострофа", в Кремле решили вообще отказаться от поставок газа в Украину, и с января 2020 года намерены полностью перекрыть газовый вентиль на восточной границе нашей страны. Какие будут последствия этого решения, выяснял "Апостроф".

Российский "Газпром" в январе 2020 года собирается прекратить поставки газа в Украину – как для нужд украинских пользователей, так и для транзита газа в Европу по украинской территории. Заявления представителей ЕС, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель, о необходимости сохранить транспортировку топлива через Украину, оказались просто заявлениями. И после запуска российского обходного газопровода "Северный поток-2" с выходом непосредственно в немецкий Грайфсвальд "Газпром" планирует полностью перекрыть газовый вентиль на границе с Украиной.

Именно успешная – с доброй воли Германии и Еврокомиссии - реализация "Северного потока-2" и позволит лишить нашу страну газового транзита. Об этом "Апострофу" стало известно от источника в дипломатических кругах Евросоюза.

По словам собеседника издания, на этой неделе в Брюсселе состоялись мероприятия, посвященные энергетической безопасности ЕС и транзиту российского газа, где позиции сторон стали окончательно понятны, как и дальнейший сценарий развития событий – вплоть до новой украинско-российской газовой войны в январе следующего года.

Нет контракта - нет газа

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который был подписан тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко 18 января 2009 года, истекает в январе 2020 года. С 19 января 2020 года, если не будет заключен новый договор, транспортировку российского газа в Европу через Украину не будет регулировать какой-либо документ. 5 марта в Брюсселе исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко во время экспертной дискуссии в Европейском политическом центре прямо признал, что "поставки российского газа в ЕС через Украину могут прекратиться в 2020 году", то есть по истечении действия нынешних газовых договоренностей. Он без каких либо намеков прямо заявил, что НАК "Нафтогаз" не ведет никаких переговоров и не предпринимает каких-либо шагов для решения проблемы. А отсутствие новой договоренности о транзите на период после 2020 года, по его словам, "это наиболее вероятный сценарий".

Для непонятливых европейцев Витренко повторил, что, когда в декабре нынешнего года будет завершено строительство "Северного потока-2", у России просто отпадет необходимость использовать украинский транзит. Соответственно, украинская газотранспортная система просто окажется тысячами тонн никому не нужного металла, использовать который можно разве что в качестве металлолома – о чем уже мечтают переработчики металлолома в Турции и ЕС.

Как отметил один из участников встречи, в ЕС после дискуссии осталось устойчивое впечатление, что осуществлять транзит через нашу страну или поставлять российский газ в Украину в следующем году не заинтересован никто – ни Россия, что еще можно понять, ни Украина, что понять европейцам немного тяжелее.

О том, что россияне собираются полностью прекратить транзит через Украину и просто перекрыть газовый вентиль на нашей восточной границе, говорят много источников и свидетельств. Более того, подошли они к этому делу очень серьезно и обстоятельно. Российские и связанные с ними европейские газовые операторы уже сейчас активно скупают все имеющиеся мощности в подземных хранилищах ЕС. При этом "Газпром" прямо сообщил своим партнерам, что "с января 2020 года транзит через Украину будет полностью остановлен", проинструктировав их запастись топливом на шесть месяцев вперед, начиная с января 2020 года.

Российская сторона гарантировала европейским партнерам, что строительство "Северного потока-2" будет завершено в срок – первая очередь в ноябре, вторая – в декабре 2019 года. В течение примерно двух недель первой половины января-2020 будут проводиться тестовые и наладочные работы, после чего газ начнет поступать потребителям в Германии и через ее территорию в другие страны ЕС. При этом как транзит через Украину, так и любые поставки в Украину будут полностью перекрыты – причем с помпой, символично, к годовщине подписания соглашения (контракт был подписан 18 января 2009 года, – "Апостроф").

Такими действиями Россия хочет продемонстрировать свою надежность в качестве поставщика газа, "способность достигать даже тех целей, в которые мало кто верил - Керченский мост (между российской Кубанью и оккупированным Крымом, – "Апостроф"), "Северный поток" и тому подобное", рассказал собеседник издания в Брюсселе.

Кроме того, по словам источника, в Кремле хотят поднять роль и место РФ в европейской экономике, в частности, в энергоснабжении, усилить конкуренцию среди стран-членов ЕС за хорошие отношения с РФ, право получать в будущем контракты, подобные "Северному потоку-2".

"Двойственная политика Германии (наиболее активно из европейских стран поддерживает "Северный поток-2", – "Апостроф"), которая выступает против России только там, где нет ее интересов, но, когда ей выгодно, то легко пересматривает свою позицию – должна, с точки зрения России, стать примером для других стран, как нужно себя вести", - отметил источник.

Также своими действиями Россия хочет нанести ощутимый удар по Украине, ее экономике, просто унизить нашу страну и "показать всем партнерам ее неспособность противопоставить какую-либо действенную стратегию защиты своих интересов".

Блеск в его глазах

По замыслу российской стороны, полный отказ от украинского транзита должен также прекратить и так называемый "виртуальный реверс" – поставку в Украину газа из Словакии. Как известно, Украина не покупает у РФ газ с ноября 2015 года, а получает его за счет реверса из Словакии. Действительно ли покупает Украина газ из Словакии, где его не добывают вообще, или же путешествуют лишь документы, а газ Украина берет все же российский? Это пока что риторический вопрос. Но в январе следующего года все получат на него ответ. Если по украинской газотранспортной системе (ГТС) не будут транспортироваться какие-либо объемы газа, то нечего будет оставить в виде "виртуального реверса".

На данный момент в ЕС не готовы прогнозировать "практические последствия" перекрытия транзита через Украину, в том числе для нашей страны. При этом европейцы предлагают обсуждать эту проблему с украинской стороной для поиска путей ее решения.

А вот с этим есть определенные сложности, рассказал "Апострофу" один из непосредственных участников переговорного процесса как с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым, так и исполнительным директором компании Юрием Витренко.

"Я несколько раз пытался вернуть разговор к вопросу, что же делать вашей стране, чтобы избежать катастрофы в январе 2020 года, но каждый раз с их стороны, как только я говорил это, терялся интерес к разговору", - утверждает источник.

По его словам, Коболев вместо этого больше был заинтересован в том, чтобы ЕС усилил давление на правительство Украины "с целью продления контракта с ним лично".

Источник также рассказал, что руководителя "Нафтогаза", судя по всему, не особо интересует тема анбадлинга – разделения "Нафтогаза" на несколько компаний (или выделение из ее состава) по функциям. В соответствии с обязательствами Украины перед ЕС, должна быть отделена функция транспортировки газа, поскольку согласно условиям Третьего энергопакета Евросоюза, производитель газа не может одновременно быть и его транзитером.

"Он очень ярко и харизматично рассказывал и убеждал о необходимости в нормах ЕС там, где речь идет о повышении рыночных тарифов на газ, хотя это манипуляция (у вас нет рынка, поэтому как можно говорить о рыночных ценах?), и о независимом менеджменте НАК, который имеет право не обращать внимание на правительство. А вот когда речь идет об анбандлинге или транзите российского газа, здесь блеск в его глазах сразу гаснет", - рассказал собеседник издания.

Провал за провалом

В Еврокомиссии оценивают дефицит баланса газа в Украине после прекращения транзита (и, соответственно, поставок) в 15 миллиардов кубометров.

"Теоретически, если хорошо подготовиться и полностью закачать все газовые хранилища, то Украина может пройти до завершения отопительного сезона без серьезного кризиса. Но возникает вопрос управления газоснабжением в пиковые периоды в ЕС - из Украины тогда ничего не будет поступать, и мы не уверены, насколько у нас все сработает с точки зрения собственных резервов и интерконнекторов. Но мы до конца года все сделаем и подготовимся, - говорит европейский источник. - Но сделает ли что-нибудь Украина, чтобы выжить без "реверса" и внешних поставок в пиковые периоды - вопрос риторический. Как и то, какой будет цена поставок, если они все таки появятся, и какие это будет иметь последствия для вашей промышленности. Плюс мы всегда боялись украинской статистики и данных - в газовой сфере все достаточно относительно - пока есть газ в трубе. Что же на самом деле является украинским газовым балансом, - увидим через год. Не уверен, что там все так, как нам говорят – мол, при полном отключении российского газа у вас остановятся только химические предприятия, а не начнут отключать котельные и частных потребителей".

Украина поставила перед собой задачу сократить энергопотребление, в первую очередь, за счет уменьшения импорта топлива. Так, в 2018 году импорт газа составил 10,6 миллиарда кубометров, тогда как годом ранее он был на уровне 14,1 миллиарда кубов. Сокращение почти на четверть (24,8%).

Одновременно с этим руководство страны поставило амбициозную цель нарастить газодобычу с тем, чтобы со временем совсем отказаться от импорта. Но эта программа с треском провалилась. Ранее ожидалось, что Украина полностью откажется от закупок газа уже в 2020 году, но текущий уровень добычи не позволит этого сделать. Из-за срыва программы 20/20 недавно был уволен Олег Прохоренко, глава входящей в структуру "Нафтогаза" компании "Укргаздобыча" (УГД) – по крайней мере это одна из причин его освобождения от должности. Согласно программе, УГД должна была выйти на добычу 20 миллиардов кубометров газа в 2020 году. Кстати, непродление контракта с Коболевым также частично связано с провалом программы газодобычи.

Сейчас в правительстве называют новые сроки – 2023, 2024 или, скорее, 2025 год. Хотя и в них можно "благополучно" не вписаться.

Запад нам поможет?

Но даже если в указанные временные сроки, пусть самые оптимистические, нам удастся увеличить добычу газа - что можно и нужно сделать для того, чтобы не оказаться без топлива уже в 2020 году?

Другой собеседник "Апострофа", представитель большой западной газотрейдинговой компании, подчеркнул, что существует много идей. Например, строительство нового интерконнектора с Польшей для поставок американского сжиженного газа из порта в Гданське.

Украина и Польша ранее планировали начать строительство интерконнектора в 2017 году и завершить его к 2020 году. Сроки сдвинулись, и сейчас ожидается, что интерконнектор будет построен к 2021 году.

На севере Польши расположен терминал сжиженного природного газа (СПГ, LNG - Liquifiednaturalgas), куда осуществляются поставки СПГ, в частности, из США.

Что касается возможных поставок в Украину, то, по словам источника, "речь идет максимум о 8 миллиардах кубометров".

"Цена, конечно, будет фантастическая, но как пиар ваши чиновники это полюбят: газ LNG под американскими флагами с надписью "от газодобытчиков Техаса - украинским химикам назло "Газпрому" - все это захватит СМИ и сбалансирует пиар-победу РФ от запуска "Северного потока-2", - сказал собеседник издания.

Но даже такой вариант не спасет украинский бюджет. По словам собеседника "Апострофа", "дырка" от потери транзита превысит 3 миллиарда долларов в год.

"Добавьте к этому недешевое строительство интерконнектора – несколько сотен миллионов долларов, плюс стоимость американского газа, по сравнению с которым уголь из Пенсильвании, который уже покупало ваше правительство, – сущие пустяки", - подчеркнул собеседник.

Но самое страшное в этой истории – с января 2020 года можно уже будет с уверенностью говорить об окончательной утрате такого стратегического объекта, как украинская ГТС.

Его можно после этого использовать просто как металлолом.

Не дождетесь!

Вместе с тем, без украинского транзита России все-таки не обойтись. Об этом говорят специалисты, в том числе в России. Так, в недавнем интервью "Апострофу" партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин подчеркнул, что, даже если "Северный поток-2" будет сдан в эксплуатацию в срок, то есть до конца текущего года, в Германии пока нет инфраструктуры для приема из него газа. И непонятно, когда соответствующие проблемы будут (если будут) решены.

Кроме того, по словам эксперта,без украинской "трубы" и, особенно, без украинских подземных хранилищ, невозможно обеспечить пики потребления, например, во время снижения температуры воздуха в зимнее время.

Также есть направления транзита через Украину, которые невозможно обеспечить ни "северными потоками", ни, даже "Турецким потоком", реализация которого остается под вопросом.

В связи с этим, считает Крутихин, "Газпрому" придется прокачивать через Украину по крайней мере, 40 миллиардов кубометров газа в год. Это, конечно, вдвое меньше, чем сейчас (в 2018 году транзит газа составил 86,8 миллиарда кубометров), но все же - не полное пересыхание отечественной газотранспортной системы.

Но будет ли при этом "труба" приносить прибыль украинскому бюджету, или просто содержать сама себя – вопрос для украинского налогоплательщика и общества будет уже точно риторическим.