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Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен

вторник, 02 июля 2019, 20:48
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Часть продуктов в Киеве стоят на порядок выше, чем в Варшаве.

Об этом сообщает аналитический портал Numbeo.

Это касается цен на молоко, рис, сыр, некоторые виды овощей и алкоголь.

К примеру, один литр молока стоит в Киеве в среднем 24,6 грн, в Варшаве - 2,6 злотых (18,2 грн). Разница в цене составляет 25,9%.

Один килограмм риса обходится жителям украинской столицы в 27,6 грн, полякам - в 3,4 злотых (23,6 грн).Разница в цене составляет 14,6%.

Разница в стоимости сыра в Киеве и Варшаве составляет 4,08%, в пользу кошелька поляков.

Также достаточно ощутима разница в ценах на некоторые виды овощей, такие как листья салата - 20,4%. При этом, помидоры в Киеве стоят лишь на 1,5% дороже, чем в Варшаве.

Отметим, что практически все виды алкоголя, кроме пива, стоят в Варшаве дороже, чем в Украине. Так, за бутылку пива объемом 0,33 л поляк заплатит 4,6 злотых (32,7 грн), украинец - 36,8 грн.

В то же время вино и сигареты (Marlboro) в Польше стоит на 74,8% и 179,7% дороже, чем в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы цены на продукты на популярном курорте на Азовском море.

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