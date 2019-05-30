​Сезон - 2019 в Украине: названы цены на продукты на популярном курорте

Журналисты подсчитали, во сколько обойдется питание во время отпуска на Азовском море.

Цены на продукты в курортном Бердянске, расположенном на берегу Азовского моря, выяснили журналисты местного издания "ПроБердянск".

Так, по данным издания, клубника на Центральном рынке города обойдется покупателям в 25 грн/1 кг. За раннюю черешню просят 50 грн, молодой горох - 30 грн/ 1 кг.

Молодая картошка обойдется в пределах 20 грн, огурцы – 18-25 грн, помидоры – 38-50 грн, кабачки – 22 грн, молодая капуста – 12-15 грн, цветная капуста – 25 грн. Баклажаны предлагаются по цене 80-95 грн, сладкий перец – 90-100 грн.

Килограмм камбалы можно купить за 60-100 грн, карпы - 40 грн, бычок - 25-40 грн, пиленгас - 85-90 грн.

Вяленый бычок продают по цене 20-120 грн за десяток, тарань - 120-300 грн/десяток, креветки - 15-30 грн за стакан.

Килограмм свинины обойдется в 90-130 грн, баранина затянет на 40-140 грн, говядина - 100-140 грн.

Литр молока стоит 12-15 грн, творог - 40-100 грн/1 кг, сметана - 45-55 грн. Брынзу можно купить в пределах 100 грн.

Как сообщал "Апостроф", в конце мая на пляжах популярных украинских курортов, несмотря на прохладную погоду, находится уже достаточно много отдыхающих.