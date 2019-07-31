США готовятся жестко наказать Россию за "Северный поток": детали

В среду, 31 июля, Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против российского "Северного потока-2".

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект "Об энергетической безопасности Европы" предусматривает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Авторами документа являются сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Они акцентировали внимание на том, что ввод в эксплуатацию "Северного потока" усилит экономическое влияние России на Европу.

Отмечается, что далее законопроект должен пройти через голосование Сената в полном составе, затем в палате представителей, после чего он поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставлять газ в Европу в оговоренный срок.