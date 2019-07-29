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​Помешает ли Дания постройке "Северного потока-2": журналисты узнали детали

понедельник, 29 июля 2019, 13:16
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Если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставлять газ в Европу в оговоренный срок.

Об этом сообщает DW.

"Если мы не получим от датчан разрешения на строительство в течение ближайших нескольких недель, то не уложимся в срок", - цитирует его издание. Другой источник назвал август 2019 года "решающим" месяцем для реализации проекта. "Уже почти август, и это вызывает озабоченность, если не панику", - пишет газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник.

Ожидается, что "Северный поток-2" позволит удвоить объемы поставок газа в Европу, осуществляемые сейчас через газопровод "Северный поток", который заработал на полную мощность в 2012 году. Кроме того, этот трубопровод должен стать альтернативой поставкам газа в ЕС через Украину. Изначально планировалось, что запуск "Северного потока-2" совпадет по времени с истечением срока контракта с Киевом 31 декабря 2019 года.

На сегодняшний день разрешение на прокладку труб "Северного потока-2" предоставили Россия, Германия, Финляндия и Швеция. Дания - последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта.

Компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство газопровода "Северный поток-2", подала три заявки на прохождение магистрали в датских территориальных водах. Первая из них предполагает прокладку трубы по кратчайшему маршруту, повторяющему путь газопровода "Северный поток".

Рассмотрение этой заявки затягивает недавно принятый в Дании закон, предписывающий согласование таких решений с МИД королевства. Две другие заявки предусматривают прокладку труб через исключительную экономическую зону Дании вблизи острова Борнхольм.

Несмотря на то, что ответы на данные заявки не получены до сих пор, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил на прошлой неделе, что строительство "Северного потока-2" будет завершено в срок.

"Дания должна будет дать нам разрешение на строительство в октябре, и тогда мы сможем к концу года выполнить обязательства по проекту", - сказал он информагентству "Интерфакс".

По оценкам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, строительство нитки газопровода, пролегающей по акватории Дании, займет около 5 недель.

Однако ряд экспертов указывает на то, что испытание трубопровода и закачка в него газа займут дополнительное время.

"Дело не только в том, что им придется проложить две нитки трубопровода, строительство каждой из которых занимает около месяца. На тестирование газопровода и ввод его в эксплуатацию также уйдут недели. При этом необходимо учитывать и сложные погодные условия в Балтийском море, и возможные форс-мажорные обстоятельства", - цитирует FT старшего научного сотрудника базирующегося в Брюсселе экспертного центра East-West Insitute Данилу Бочкарева.

Строительство газопровода "Северный поток-2" реализует контролируемая "Газпромом" компания Nord Stream 2 AG. При этом в финансировании проекта участвуют также европейские предприятия Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

Как сообщал “Апостроф”, Россия намерена добиваться от Украины заключения краткосрочного контракта на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде завершить строительство обходных газопроводов.

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