RU  UA

пятница, 2 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Валютный рынок

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 августа

19:37
​​Гривна резко просела: Нацбанк озвучил курс валют на выходные
19:21
ГПУ приняла важное решение по судьям скандального киевского суда
19:10
​Иностранцы ринулись закачивать газ в украинские хранилища: озвучена впечатляющая цифра
19:10
Фаны изучили опубликованный сценарий "Игры престолов": теперь они разочарованы финалом еще больше
18:56
Боевики озвучили Украине наглое предложение по соратнику Гиркина
18:47
Польша массово отказывает во въезде украинцам с безвизом: озвучены цифры
18:25
Топ-пропагандисту Путина едко ответили на жалобы о новых санкциях США
18:21
В Киеве "прорвало" мост Патона: видео озадачило сеть
17:57
Под Киевом полиция попала под горячую руку неадекватной парочки: фото
17:55
Последний месяц лета: в сети сравнили фото пляжей в Крыму и на материковой Украине
17:45
Сильно и проникновенно: группа "Беz обмежень" впечатлила сеть новым клипом
17:35
У одесского экс-топа Нацполиции нашли тайные богатства
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​​Гривна резко просела: Нацбанк озвучил курс валют на выходные

пятница, 02 августа 2019, 19:37
переглянути новину українською

Национальный банк Украины (НБУ) ощутимо ослабил официальный курс гривны к американскому доллару на ближайшие выходные.

В понедельник, 5 августа курс доллара будет находиться на уровне:

2553,7711 грн за $100;

2836,2182 грн за 100 евро.

На 2 августа Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2534,9919 грн за $100;

2797,8706 грн за 100 евро.

Таким образом, курс гривни на выходных по сравнению с пятницей будет ниже на 19 копеек, по сравнению с евро - на 39 копеек.

На закрытии межбанка 2 августа котировки гривны к доллару установились на уровне 25,51 - 25,56 грн/1$.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,51 - 25,56 грн;

Евро - 28,32 - 28,37 грн.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гривна бьет рекорды последних лет: в какой валюте хранить сбережения

Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты

Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета

Чего ждать от курса гривны после выборов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: