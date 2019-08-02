​​Гривна резко просела: Нацбанк озвучил курс валют на выходные

Национальный банк Украины (НБУ) ощутимо ослабил официальный курс гривны к американскому доллару на ближайшие выходные.
В понедельник, 5 августа курс доллара будет находиться на уровне:
2553,7711 грн за $100;
2836,2182 грн за 100 евро.
На 2 августа Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:
2534,9919 грн за $100;
2797,8706 грн за 100 евро.
Таким образом, курс гривни на выходных по сравнению с пятницей будет ниже на 19 копеек, по сравнению с евро - на 39 копеек.
На закрытии межбанка 2 августа котировки гривны к доллару установились на уровне 25,51 - 25,56 грн/1$.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,51 - 25,56 грн;
Евро - 28,32 - 28,37 грн.
О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.