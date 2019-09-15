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Получит ли Украина новый кредит от МВФ: стали известны детали переговоров

воскресенье, 15 сентября 2019, 10:19
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Украина планирует вести переговоры о новом займе в размере около 5 млрд. долларов США от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Известно, что новая программа будет, скорее всего, рассчитана на три года.

Добавим, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, миссия Международного валютного фонда пробудет в Украине до 24 сентября. Он уверен, что в процессе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

Напомним, в начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Подробнее о том, как скоро Украина откажется от кредитов фонда, читайте в материале "Апострофа": Давай, до свидания: как команда Зеленского планирует "расстаться" с МВФ.

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