Давай, до свидания: как команда Зеленского планирует "расстаться" с МВФ

Украинские власти всерьез рассматривают возможность скорого завершения сотрудничества с Международным валютным фондом, который на протяжении более чем 20 лет был главным кредитором нашей страны. "Апостроф" выяснял, по-прежнему ли нужна Украине поддержка МВФ, и как скоро страна сможет отказаться от кредитов фонда.

Многолетнее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в скором времени может подойти к концу. Причем не из-за того, что новая власть решила окончательно и бесповоротно разорвать связи с главным кредитором страны, как этого опасались многие после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, чей экранный alter ego Василий Голобородько из сериала "Слуга народа" послал МВФ в ж…пу. Как известно, еще на этапе избирательной кампании Зеленский заверил фонд, что в данном вопросе он с Голобородько не солидарен.

Более того, новая украинская администрация готова провести переговоры с МВФ, которые запланированы на сентябрь – кредитор ранее поставил условием возобновления приостановленного сотрудничества формирование в Украине нового правительства. А, поскольку Кабмин был назначен 29 августа, никаких препятствий для приезда миссии фонда в Киев теперь нет.

В последний раз

Министр финансов Оксана Маркарова, которая сохранила должность в новом составе правительства, на днях сообщила, что Украина намерена обсудить с МВФ новую программу финансирования. "Она будет новой и немного длиннее", - сказала она.

Как известно, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу Stand-by сроком 14 месяцев и общим объемом около 4 миллиардов долларов, и выделил в ее рамках первый и на сегодня единственный транш в размере 1,4 миллиарда долларов.

Оксана Маркарова высказала надежду, что Украине удастся не только согласовать эту новую программу, но и выполнить ее: "Ведь за все предыдущие годы Украина всегда обрывала эти программы".

Действительно, за все годы сотрудничества с фондом, начавшегося еще в первой половине 1990-х, ни одна программа так и не была выполнена Украиной.

При этом глава Минфина намекнула, что эта программа МВФ может стать последней для нашей страны. "Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора, и мы сможем, действительно, жить сами", - заявила Оксана Маркарова.

Глава Минфина намекнула, что эта программа МВФ может стать последней для нашей страны Фото: unian

Министр не сообщила, каким будет общий размер ожидаемой программы финансирования, а также, на какой срок она будет рассчитана.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в разговоре с "Апострофом" высказал мнение, что размер новой программы составит до 7 миллиардов долларов, а срок ее реализации – 3-4 года.

Еще один собеседник издания предположил, что объем такой программы будет не менее 10 миллиардов долларов, и она растянется на 5 лет.

В июле заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что, исходя из стандартных условий МВФ и квоты Украины, объем программы может быть от 5 до 10 млрд долларов. При этом он высказал надежду, что первый транш по такой программе можно ожидать в четвертом квартале 2019 года и его размер составит 2 миллиарда долларов.

Долги, реформы, инвестиции

Однако, независимо от того, сколько наша страна получит от МВФ в рамках новой программы (если вообще получит), можно ли рассчитывать на то, что она действительно станет последней?

Финансовый эксперт Алексей Кущ оценивает такие перспективы достаточно пессимистично. "Кредитные программы МВФ – это, условно говоря, те деньги, которые нам дает фонд, чтобы "купить" время для проведения реформ в период спадов, связанных либо с глобальными, либо с внутренними экономическими кризисами. Но в Украине полноценных реформ не было - были некие стабилизационные мероприятия", - сказал он в комментарии изданию.

По словам эксперта, в Украине, по сути, с 2008 года продолжается перманентный кризис с незначительными периодами роста в 2010-2012 годах и в последние три года: "Фактически, мы так и не выкарабкались из этой ямы". Он добавил, что отсутствие в нашей стране структурных реформ не дает возможности значительно нарастить экспорт, который существенно меньше импорта, а также привлечь достаточные объемы иностранных инвестиций (сейчас они едва превышают 2 миллиарда долларов в год, а нужно не менее 5 миллиардов, - "Апостроф"), а потому, как и раньше, возвращение ранее взятых займов происходит не за счет того, что экономика "генерирует достаточный финансовый поток", а путем привлечения новых кредитов.

Отсутствие в нашей стране структурных реформ не дает возможности значительно нарастить экспорт Фото: unian

Сергей Фурса согласен с тем, что пока что Украине необходимо сотрудничество с фондом для того, чтобы рефинансировать текущие долги: "Сейчас мы это не можем делать без поддержки МВФ, потому что нам не дадут денег (другие кредиторы)".

Вместе с тем, ситуация может измениться. "Мы можем даже досрочно закончить программу МВФ, когда инвесторы получат уверенность в том, что у нас все в порядке. И, если они (нынешняя власть) сделают то, что они обещали, то где-то в 2021 году, когда у нас пройдут основные выплаты (по внешним долговым обязательствам), как таковой МВФ нам будет уже не нужен", - заявил Фурса.

Никогда не говори "никогда"

Но здесь есть один нюанс - скорое "расставание" с МВФ реально, если не случится новый мировой финансовый кризис, а его многие аналитики прогнозируют на ближайшие годы. "В случае мирового кризиса нам МВФ снова будет нужен на несколько лет", - говорит Сергей Фурса.

"Наша сегодняшняя ситуация – просто небольшая отсрочка до следующего глобального кризиса, когда мы опять обрушимся и снова будем нуждаться в помощи со стороны МВФ", - в свою очередь отмечает Алексей Кущ. По его словам, в этом случае Украине придется договариваться о существенно более масштабной программе финансирования со стороны фонда.