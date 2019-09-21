Эксперт назвал факторы, которые определят будущий курс доллара в Украине

До конца 2019 года курс гривны к доллару будет формироваться под влиянием притока средств для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

Такое заявление сделал аналитик Максим Пархоменко.

Он напомнил, что до конца года ожидается еще более 10 аукционов размещения ОВГЗ. Именно на них будет формироваться основной приток средств на межбанк.

"Таким образом, курс может достигнуть отметки в 24,00 за доллар", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что если в этот период появятся факторы, которые могут остановить или поглотить этот поток, то процесс укрепления курса гривны будет замедлено.

Также он перечислил факторы, которые могут повлиять на процессы:

Наступление холодов, что увеличит спрос на газ. Это повлечет за собой дополнительный спрос на иностранную ликвидность. В паре с неудачными переговорами о транзите газа это может вызвать снижение запасов нашего газа, который нужен будет для поддержания трубы в рабочем состоянии, что и может давить на гривну.

Неудачные переговоры с МВФ, что вызовет отток средств с наших бумаг и остановит приток новых и в свою очередь замедлит темпы укрепления гривны на рынке.

Гривна может остановиться и на текущих отметках, но их реализация в данный момент маловероятна, добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцам в отсутствие форс-мажорных обстоятельств не стоит ожидать существенных колебаний курса национальной валюты в отдаленной перспективе.