​Каким будет курс доллара в Украине до конца года: появился прогноз

Украинцам в отсутствие форс-мажорных обстоятельств не стоит ожидать существенных колебаний курса национальной валюты в отдаленной перспективе.

Об этом "Апострофу" рассказали опрошенные изданием эксперты.

Так, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что базовый сценарий на конец 2019 года - 27,5 гривны/доллар. При этом он не исключает более благоприятного для гривны курса, если "дикий оптимизм", который наблюдается сегодня, продолжится.

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин в рамках базового сценария прогнозирует курс гривны на уровне 26-27 гривен/доллар.

"Есть и оптимистический прогноз, по которому курс может быть (в коридоре) 24-25,5 гривны/доллар", - отметил эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".