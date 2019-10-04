Экономический рост и стабильные цены: НБУ и Кабмин согласовали важный меморандум

Представители Национального банка и правительства согласовали и подписали "Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины овзаимодействии в целях достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности".

Об этом сообщил Правительственный портал.

По сообщению Кабмина, документ согласован для обеспечения ценовой стабильности как предпосылки для экономического роста. Ожидается, что он улучшит инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также инвесторов.

"Низкая и прогнозированная инфляция даст возможность в среднесрочной перспективе для снижения процентных ставок и оживления кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам станет двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. Это цель, которая объединяет два наших института", - прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Сообщается, что Нацбанк продолжит проводить политику, направленную на снижение инфляции до 5%. Правительство в то же время обязуется поддерживать снижение инфляции за счет экономических шагов. В частности, имеется в виду уменьшение расходов на обслуживание долгов государства, уменьшение доли государства в банковском секторе, защита населения от злоупотреблений монополий, приватизация, и постепенное снижение оборота доллара в стране. А Нацбанк планирует расширить доступ граждан к финансовым инструментам.

"Эффективная координация экономической, фискальной и монетарной политики является исключительно важной для обеспечения ценовой стабильности. Этим путем шло много стран, которые в результате налаженного сотрудничества за последние десятилетия продемонстрировали заметную устойчивость к финансовым и экономическим кризисам. А теперь к ним присоединилась и Украина", - отметил председатель НБУ Яков Смолий.

Нацбанк обязался информировать правительство о своих макроэкономических прогнозах, а правительство будет сообщать центральный банк о планируемых изменениях административно регулируемых цен и тарифов и планах по осуществлению государственных заимствований.