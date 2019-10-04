RU  UA

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:54
Под Киевом на железной дороге произошло смертельное ЧП: фото с места
14:45
В партии Зеленского отличились заявлением о ветеранах войны на Донбассе: в сети волна гнева
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:56
Голубцы по космическим ценам: сети позабавило фото из столовой Рады
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:54
В Украине полностью исчезнут русскоязычные школы: названа дата
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:56
Холодрыга, как в ноябре: синоптик дала прогноз на выходные
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экономический рост и стабильные цены: НБУ и Кабмин согласовали важный меморандум

пятница, 04 октября 2019, 11:11
переглянути новину українською

Представители Национального банка и правительства согласовали и подписали "Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины овзаимодействии в целях достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности".

Об этом сообщил Правительственный портал.

По сообщению Кабмина, документ согласован для обеспечения ценовой стабильности как предпосылки для экономического роста. Ожидается, что он улучшит инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также инвесторов.

"Низкая и прогнозированная инфляция даст возможность в среднесрочной перспективе для снижения процентных ставок и оживления кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам станет двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. Это цель, которая объединяет два наших института", - прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Сообщается, что Нацбанк продолжит проводить политику, направленную на снижение инфляции до 5%. Правительство в то же время обязуется поддерживать снижение инфляции за счет экономических шагов. В частности, имеется в виду уменьшение расходов на обслуживание долгов государства, уменьшение доли государства в банковском секторе, защита населения от злоупотреблений монополий, приватизация, и постепенное снижение оборота доллара в стране. А Нацбанк планирует расширить доступ граждан к финансовым инструментам.

"Эффективная координация экономической, фискальной и монетарной политики является исключительно важной для обеспечения ценовой стабильности. Этим путем шло много стран, которые в результате налаженного сотрудничества за последние десятилетия продемонстрировали заметную устойчивость к финансовым и экономическим кризисам. А теперь к ним присоединилась и Украина", - отметил председатель НБУ Яков Смолий.

Нацбанк обязался информировать правительство о своих макроэкономических прогнозах, а правительство будет сообщать центральный банк о планируемых изменениях административно регулируемых цен и тарифов и планах по осуществлению государственных заимствований.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: