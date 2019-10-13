Сколько украинцы тратят на "коммуналку": озвучены тревожные цифры

Каждая украинская семья тратит 38% от совокупного заработка на коммунальные услуги ежемесячно. Такие данные опубликованы в свежем исследовании Research & Branding Group по итогам сентября.

Об этом в Facebook написал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По данным статистики, на продукты питания, сигареты и алкоголь у каждой украинской семьи уходит свыше 50% процентов дохода. Эксперт отмечает, что на все остальное, после вычета коммуналки и продуктов питания, у украинцев остается 10-11% заработка.

"Именно поэтому видим задолженность за потребленные коммунальные услуги. Именно этот фактор будет сдерживать рост цен в стране, поскольку спрос пока остается низким. А именно внутренний спрос премьер-министр Алексей Гончарук рассматривает одним из главных факторов экономического роста Украины", - написал эксперт.

Также он добавил, что для стабилизации ситуации семьи в Украине не должны платить свыше 16% от дохода за коммунальные услуги.

Напомним, что украинцы смогут получить субсидию в случае, если за коммуналку приходится отдавать больше чем 15% своего дохода.