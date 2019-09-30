В Кабмине придумали, кто из украинцев сможет получить субсидии

Украинцы смогут получить субсидию, в случае, если за коммуналку приходится отдавать больше, чем 15% своего дохода.

Об этом говорится в Программе действий правительства, которую 29 сентября одобрил Кабмин и передал на рассмотрение в Верховную Раду.

"Энергетическая бедность является одной из острейших проблем Украины. В январе 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3,6 млн домохозяйств, то есть каждое четвертое. Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет больше 50 млрд гривен. Более того, украинцы чувствовали несправедливость, поскольку за увеличенные тарифы не получили нового качества услуг и имеют лишь ограниченные возможности повлиять на свое энергопотребление", - говорится в документе.

Подробнее о этом, читайте в материале "Апострофа": Аттракцион невиданной щедрости: кто получит право на субсидии.