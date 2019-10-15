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Как изменились траты украинцев с 2010 года: появилась интересная инфографика

вторник, 15 октября 2019, 12:17
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Траты украинцев на питание с 2010 по 2019 год ощутимо упали, при этом население страны стало меньше тратить на непродовольственные товары.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на исследование "Сегодня".

Следует отметить, что доходы украинцев за этот период формально выросли – с 3481 гривен до 11000 гривен, однако цены также поднялись.

Так, совокупные траты одного домохозяйства в 2010-м году составляли 3073 грн. На продукты питания шло 51,6% всех трат, на непродовольственные товары – 34,9%.

Уже в 2019 году, по подсчетам аналитиков, на еду уходит 4325 грн (43,8%), на жилье и коммуналку – 2126 гривен (21,6%), на непродовольственные товары – 2988 гривен (30,4%). В списке других трат: здравоохранение – 426 гривен (4,3%), транспорт – 386 гривен (3,9%), отдых – 140 грн (1,4%) и так далее.

Следует отметить, что Украина ранее попадала в топ-10 стран, которые тратят на еду больше всего.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что каждая украинская семья тратит 38% от заработка на коммунальные услуги ежемесячно.

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