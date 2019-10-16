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Доллар дорожает: в НБУ обнародовали курс валют на 16 октября

среда, 16 октября 2019, 09:27
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На 16 октября Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 24,78 гривен.

Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

Курс повысился по сравнению с 14 октября на 25 копеек. Также евро подорожал на 19 копеек - сейчас он стоит 27,28 гривен.

В обменниках доллар покупают по 24,72 гривен, а продают по 24,84 гривен. За евро предлагают 27,10 гривен и продают по 27,28 гривен.

Отметим, что в бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 гривен. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 гривен за доллар.

Как сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.

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