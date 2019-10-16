Доллар дорожает: в НБУ обнародовали курс валют на 16 октября

На 16 октября Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 24,78 гривен.

Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

Курс повысился по сравнению с 14 октября на 25 копеек. Также евро подорожал на 19 копеек - сейчас он стоит 27,28 гривен.

В обменниках доллар покупают по 24,72 гривен, а продают по 24,84 гривен. За евро предлагают 27,10 гривен и продают по 27,28 гривен.

Отметим, что в бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 гривен. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 гривен за доллар.

Как сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.