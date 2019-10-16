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Украинцам готовят сюрприз с ценами газ в октябре: появились подробности

среда, 16 октября 2019, 13:10
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В Украине цена на газ для населения и других потребителей снизилась на 4,9 процента, по сравнению с сентябрем. В данный момент тысяча кубометров газа стоит 4 272,76 гривны (без учета налогов).

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", с апреля 2019 года цена на газ для потребностей населения и других защищенных потребителей снижена на 32%.

Это стало возможным после принятого постановления Кабинета министров, которое действует до конца 2019 года.

По данным компании, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. При этом весь приобретенный газовый запас будет сохранен на зимние месяцы, когда планируется увеличение регулируемой цены.

Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, то ему вернут остаток средств. Кроме того, у потребителя есть возможность рассчитаться за газ за счет уменьшения своего газового запаса.

Также в пресс-службе отметили, что по состоянию на октябрь бытовые потребители используют около 7% от общего объема своего отбора газа за отопительный сезон.

Напомним, что Украина резко ответила России на предложение по транзиту газа.

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