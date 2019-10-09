Украина резко ответила России на предложение по транзиту газа

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украину не устраивает контракт по транзиту газа с РФ на год, она рассчитывает на получение нового долгосрочного контракта с "Газпромом".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украине важно получить новый долгосрочный договор. Потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам... Поэтому, и не только поэтому (но это главная причина) - нам точно нужен новый контракт, который будет основан на европейской рамке (законодательстве - ред.). Мы также ставим цель получение долгосрочного контракта, потому что продление на год (контракта - ред.) по старым правилам нам просто не подходит", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что консультации с "Газпромом" могут продлиться ближайшие несколько месяцев.

"Они будут длиться еще, как минимум, несколько месяцев. Мы, конечно, рассчитываем, что их удастся успешно завершить в этом году, но как получится - посмотрим. Сейчас идут консультации", - добавил премьер.

Как сообщал "Апостроф", летом НАК "Нафтогаз Украины" подал запрос об арбитраже в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с просьбой пересмотреть транзитный тариф в договоре о транзите газа с "Газпромом" на период 2009-2019 годов.