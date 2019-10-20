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Какие продукты в Украине дорожают, а какие теряют в цене: интересная инфографика

воскресенье, 20 октября 2019, 07:59
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В сети опубликовали инфографику, в которой показали, как изменились цены на продукты в Украине за последнее время.

Так, в инфографике сравнили цены за декабрь 2018 года и октябрь 2019 года.

Интересно, что с прошлого года почти в два раза подорожали яблоки и картошка. Так, в октябре яблоки продают по 17 гривен за килограмм, а за картошку просят около 15 гривен. Также заметно выросли цены на гречку и пшено.

Зато, по сравнению с прошлым годом, в Украине подешевели лук, буряк, морковка и яйца.

Напомним, что траты украинцев на питание с 2010 по 2019 год ощутимо упали, при этом население страны стало меньше тратить на непродовольственные товары. Доходы украинцев за этот период формально выросли – с 3481 гривен до 11000 гривен, однако цены также поднялись.

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