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Что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы: озвучены два сценария

четверг, 24 октября 2019, 23:31
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Стало известно, каким будет размер средней зарплаты в Украине через три года.

Об этом говорится в "Основных прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2020-2022 года", которые утвердил Кабинет министров.

Предполагается, что средняя зарплата в Украине может вырасти почти до 17 тысяч гривен. Но это станет возможно, если удастся успешно внедрить запланированные реформы и активно развивать экономику.

При этом, в документе рассматривается два сценария развития экономики. Классический вариант предусматривает такие показатели роста ВВП: 2020 год – 3,7%, 2021 год – 3,8%, 2022 год – 4,1%. В оптимистическом сценарии прогнозы выше: 2020 год – 4,8%, 2021 год – 5,5%, 2022 год – 6,5%.

Соответственно и средняя зарплата в Украине будет расти в зависимости от того, какой сценарий развития экономики удастся воплотить. Классический: 2020 год – 12497 грн, 2021 год – 14187 грн, 2022 год – 16014 грн. Оптимистичный: 2020 год – 12552 грн, 2021 год – 14692 грн, 2022 год – 16966 грн.

Также предполагается, что постепенно будет уменьшаться и уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские зарплаты сравнили с зарплатами в Европе.

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