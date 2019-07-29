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​Украинские зарплаты сравнили с европейскими: озвучены интересные цифры

понедельник, 29 июля 2019, 10:07
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Украинцы получают самые низкие зарплаты в Европе.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина.

"Согласно цифрам, которые я знаю из международных исследований, в 2050 году население Украины будет составлять 36 млн, а в 2100-м – 28 млн. Поскольку у нас смертность превышает рождаемость ежегодно на 200 тысяч, мы должны более заботиться о нашей рабочей силе, поскольку ее действительно не хватает. Нужна ситуация, когда работа будет более эффективно оплачиваться, потому что первым приоритетом при поиске работы все экспертные организации признают размер зарплаты", – заявила эксперт.

По ее словам, чтобы остановить катастрофический отток трудоспособного населения за рубеж, зарплаты в Украине должны вырасти до уровня 75% от стран-соседей.

Пашкина привела в пример зарплаты, указанные на одном из популярных украинских сайтов по трудоустройству: "Средняя зарплата в графе "другие страны" составляет 42 тыс. грн, средняя зарплата по самому богатому городу Киеву – 15 тыс. грн".

"Если мы хотим, чтобы украинцы оставались на наших рабочих местах, украинская зарплата должна составлять 65-75% от соседей. В Польше это 800 евро, в Чехии 800 евро минималка, а на квалифицированный труд 1,5 тыс. евро. Про Германию уже не говорим. Наши 600 долларов выглядят скромно", – констатировала она.

Как сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского вспомнили о заявлениях об учительской зарплате в 4000 долларов и признали, что на данный момент они невыполнимы.

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