Назван покупатель одного из крупнейших в Украине мобильных операторов

Компания Bakcell из Азербайджана получила право на покупку второго по величине мобильного оператора в Украине - "Водафон Украина".

Соответствующее решение выдал Антимонопольный комитет Украины, сообщил его глава Юрий Терентьев.

По его словам, компания из Азербайджана будет владеть больше, чем 50% голосов в высшем органе управления компании, что обеспечит ей установить опосредованный контроль над оператором.

Отметим, что Bakcell - оператор мобильной связи и провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Он покрывает около 93% территории и 99% населения Азербайджана. Его услугами пользуется свыше 3 миллионов человек.

В свою очередь услугами Vodafone Ukraine в Украине пользуется 19,7 миллиона абонентов. В 2018 году компания получила чистую прибыль в размере 1,8 миллиарда гривен, а чистый доход компании составил 12,8 миллиарда гривен.

Напомним, что украинцам рассказали, как будет осуществляться сама процедура переноса мобильного номера.