RU   UA   EN  

вторник, 30 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 апреля

14:20
С самолетом правительства России произошло ЧП в небе над Лаосом
14:20
В Украине отменили "мобильное рабство": как сохранить свой номер у другого оператора
14:19
Подозревают экс-бойца ВСУ: новые фото и детали убийства беременной женщины под Днепром
14:11
Где в Европе самая высокая и низкая безработица: опубликована карта
13:59
Назван лучший игрок 26 тура чемпионата Украины
13:55
По Мелитополю пронесся смерч: опубликовано видео
13:52
Мор и пустота: появились печальные фото пляжей в Крыму
13:38
В сети показали фото наглого вора, пойманного в детской поликлинике Харькова
13:17
В Киеве произошло смертельное ЧП под подъездом многоэтажки: фото и видео
13:13
Уже недалеко до бандеровца: в сети высмеяли выпад росСМИ против Зеленского
13:12
С ума сошли: в России снова хотят объединения футбола с Украиной
12:58
Собачий лаз, подпертый палками: сети шокировало фото шахты на Донбассе, где погибли 17 человек
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине отменили "мобильное рабство": как сохранить свой номер у другого оператора

вторник, 30 апреля 2019, 14:20
переглянути новину українською

Украинцам рассказали, как будет осуществляться сама процедура переноса мобильного номера.

О ней рассказали в материале "Апострофа".

"Для получения услуги MNP абоненту следует обратиться с письменным заявлением в офис обслуживания оператора-получателя, или дистанционно, заполнив регистрационную форму на сайте оператора, либо подать заявку другим установленным оператором способом", - рассказали в "Киевстар".

При этом, в компании уточнили, что процесс переноса номера организует оператор-получатель.

"Он направляет запрос базовому оператору о возможности предоставления услуги по определенному абонентскому номеру. Базовый оператор должен подтвердить такую возможность, либо сообщить об основаниях для отказа. Оператор-получатель уведомляет абонента о результатах рассмотрения заявки, и в удобное для абонента время, подписывает с ним договор на предоставление услуги переноса номера", - добавили в компании.

При этом, важным моментом в процедуре переноса номера является его регистрация. Поэтому первое, что нужно сделать, даже раньше, чем подавать заявку новому оператору - убедиться, что номер зарегистрирован.

"Для этого необходимо позвонить своему оператору либо прийти в его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра скажут вам, зарегистрирован ли номер на вас. Если да – смело начинайте процедуру переноса номера", - инструктирует граждан "Vodafone Украина".

Если же выяснится, что номер не зарегистрирован, нужно будет пройти процедуру регистрации у текущего оператора.

"Чтобы зарегистрировать номер, нужно зайти в персональный кабинет на сайте текущего оператора, заполнить заявку, заверив ее электронно-цифровой подписью. Зарегистрировать номер также можно оффлайн в любом фирменном магазине текущего оператора - для этого нужно заполнить соответствующее заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, заграничный паспорт и так далее)", - сообщает Lifecell.

Ну а после этого уж точно можно подавать заявку новому оператору, в которой нужно указать желаемую дату переноса номера.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит.

Новости

30 апреля

14:20
В Украине отменили "мобильное рабство": как сохранить свой номер у другого оператора
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: