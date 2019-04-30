В Украине отменили "мобильное рабство": как сохранить свой номер у другого оператора

Украинцам рассказали, как будет осуществляться сама процедура переноса мобильного номера.

О ней рассказали в материале "Апострофа".

"Для получения услуги MNP абоненту следует обратиться с письменным заявлением в офис обслуживания оператора-получателя, или дистанционно, заполнив регистрационную форму на сайте оператора, либо подать заявку другим установленным оператором способом", - рассказали в "Киевстар".

При этом, в компании уточнили, что процесс переноса номера организует оператор-получатель.

"Он направляет запрос базовому оператору о возможности предоставления услуги по определенному абонентскому номеру. Базовый оператор должен подтвердить такую возможность, либо сообщить об основаниях для отказа. Оператор-получатель уведомляет абонента о результатах рассмотрения заявки, и в удобное для абонента время, подписывает с ним договор на предоставление услуги переноса номера", - добавили в компании.

При этом, важным моментом в процедуре переноса номера является его регистрация. Поэтому первое, что нужно сделать, даже раньше, чем подавать заявку новому оператору - убедиться, что номер зарегистрирован.

"Для этого необходимо позвонить своему оператору либо прийти в его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра скажут вам, зарегистрирован ли номер на вас. Если да – смело начинайте процедуру переноса номера", - инструктирует граждан "Vodafone Украина".

Если же выяснится, что номер не зарегистрирован, нужно будет пройти процедуру регистрации у текущего оператора.

"Чтобы зарегистрировать номер, нужно зайти в персональный кабинет на сайте текущего оператора, заполнить заявку, заверив ее электронно-цифровой подписью. Зарегистрировать номер также можно оффлайн в любом фирменном магазине текущего оператора - для этого нужно заполнить соответствующее заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, заграничный паспорт и так далее)", - сообщает Lifecell.

Ну а после этого уж точно можно подавать заявку новому оператору, в которой нужно указать желаемую дату переноса номера.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит.