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Украина поднялась в мировом инвестиционном рейтинге: кто вошел в топ-10

четверг, 24 октября 2019, 13:59
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Украина поднялась на 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020. Ранее украинское государство находилось на семь позиций ниже.

Как сообщили в пресс-службе Всемирного банка, положительные изменения имели 6 показателей из 10 индикаторов.

Лучший прогресс Украина показала в компоненте "защита миноритарных акционеров" и компоненте "получение разрешения на строительство".

Также эксперты увидели прогресс в таких компонентах, как подключение к электросетям, международная торговля, регистрация имущества, доступ к кредитам.

"Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов, - прокомментировал событие премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Возглавила рейтинг Новая Зеландия. Кроме нее в топ-10 попали США, Грузия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Южная Корея, Сингапур и Гонконг.

Ранее "Апостроф" публиковал рейтинг финансового здоровья банков в Украине.

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