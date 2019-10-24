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Власти дали прогноз курса гривны на 2020 год

четверг, 24 октября 2019, 12:10
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины анонсировало изменение прогноза курса доллара. Эти показатели будут использоваться при расчетах для финальной версии бюджета-2020.

Об этом сообщает "finance.ua".

По словам экспертов, курс доллара и в 2019, и в 2020 годах будет зависеть от сценария, по которому пойдет развитие украинской экономики. По прогнозам курс в итоге может оказаться в диапазоне от 25 до 35 грн/долл.

Стоит заметить, что “отношение" к гривне улучшилось за последний год за счет возвращения экономики к росту и на фоне резкого торможения инфляции. В этих условиях инвесторы все с большим интересом смотрят на доходность активов в национальной валюте. Их не останавливает тот факт, что НБУ с апреля снизил учетную ставку с 18 до 16,5%.

Кроме того, благоприятную для инвесторов картину дополняют прогнозы МВФ, обещающие рост украинской экономики выше 3% в ближайшие несколько лет. Если эти прогнозы подтвердятся, пара гривна/доллар вполне может курсировать в диапазоне 25-28 грн, устремившись к сентябрю-2020 к нижней его границе и развернувшись к росту после.

Однако, есть и негативный сценарий, который предполагает эскалацию торговых войн и неконтролируемое распространение их последствий на мировые рынки. В данном случае курс может не только пересечь отметку 30 грн. за доллар, но и закончить 2020 год вблизи 35 грн/долл., считает экономический эксперт Владимир Позний.

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл.

Как сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление. Они сходятся в мысли, что до конца года гривна упадет в цене до 26 за доллар. С таким прогнозом согласны даже в Кабмине.

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