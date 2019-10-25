Отпугнет инвесторов: эксперты высказались о возможной реприватизации крупных предприятий

Заявления Фонда госимущества относительно возможной реприватизации "Укртелекома" отпугнут инвесторов, которые могли бы заинтересоваться объектами, которые выставят на продажу в 2020 году.

Об этом говорится в материале на "Урядовом курьере" "Обратного процесса не будет", передает РБК-Украина.

Автор напомнил, что ранее Фонд госимущества высказался о возможном возвращении в госсобственность "Укртелекома", что может стать негативным сигналом для инвесторов. В то же время, президент заявил о готовности гарантировать, что реприватизации не будет.

"Реприватизации не будет ни в коем случае. Я лично готов отвечать за инвестиции. Я готов защищать все инвестиции", - заявлял президент.

"Он подчеркнул, что новая команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того, планирует продолжить большую приватизацию", - приводит слова президента издание.

Автор отметил, что Верховная рада уже утвердила перечень из более тысячи предприятий к приватизации, продажа которых была запрещена. В следующем году запланировано провести большую приватизацию, и важно, чтобы представители власти действовали синхронно и не делали заявлений, которые негативно скажутся на заинтересованности иностранных бизнесменов инвестировать в Украину.

"Общество ожидает, что все органы власти будут действовать эффективно и синхронно, поддерживая на практике позитивные сигналы, которые высшее руководство государства направляет мировому деловому сообществу. Поэтому нынешние усилия всех ветвей власти направлены на улучшение инвестклимата в Украине. Будем надеяться, они дадут положительные результаты в ближайшем будущем, в котором зарубежный бизнес не будет бояться реприватизации, а спокойно работать над модернизацией своих предприятий, вкладывая в них заработанные средства, а не выводить их за границу, как это было раньше. А "Укртелеком" вместо перманентных баталий с деструктивно настроенными чиновниками сосредоточится на своем развитии для вывода предприятия в число европейских лидеров среди компаний телекоммуникационной отрасли", - говорится в материале.

Ранее политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что игры с реприватизацией принесут убытки и ударят по инвестиционному имиджу. Он также уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.