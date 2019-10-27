Эксперты дали прогноз по курсу доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 грн", - сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Он также напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-1,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,09/25,13 до 25,13/25,16 (+0,2%/+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,84/25,18 до 24,90/25,19 (+0,3%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Нацбанк оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную. По его словам, ситуация соответствует фундаментальным экономическим параметрам.

Как сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.