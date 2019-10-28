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В Украине заявили о росте средней зарплаты: где платят лучше всего

понедельник, 28 октября 2019, 18:16
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Размер средней зарплаты в Украине в сентябре вырос по сравнению с августом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Так, по сравнению с августом размер средней номинальной зарплаты вырос на 1,4%, а за последние 12 месяцев (относительно сентября 2018-го) – на 18,2%.

Отметим, что средняя зарплата в Украине составляет 10 тыс. 687 грн., что в 2,6 раза выше уровня минимальной зарплаты, размер которой - 4173 грн.

При этом, самая высокая средняя зарплата в Киеве - 15626 грн, а самые низкие - в Черновицкой (8338 грн), Тернопольской (8441 грн) и Черниговской (8476 грн) областях.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.

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