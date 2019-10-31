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Кому в Украине платят больше всего: появился интересный рейтинг

четверг, 31 октября 2019, 12:55
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Специалисты подсчитали и рассказали, кто в Украине получает самые большие зарплаты. Так, во главе рейтинга оказались финансисты, которые получают 17929 гривен за месяц в среднем.

На втором месте идут сотрудники IT-сферы – 17072 гривен, сотрудники государственного управления и обороны – 15140 гривен.

При этом самые низкие зарплаты в отельном бизнесе и общепите. Там люди получают по 6784 гривен в месяц, в здравоохранении – 6916 гривен и образовании - 8439 гривен.

Наибольший рост по уровню зарплат показала промышленность, где среднему работнику стали платить больше на 23,3% - около 12100 гривен.

Интересно, что работникам водоканалов, ассенизаторам и переработчикам отходов платят в среднем 8513 гривен в месяц, деревообработчикам, производителям бумаги и полиграфистам – 9460 гривен.

Специалисты говорят, что украинцы часто получают больше других, а хотят получать еще больше.

При этом эксперты говорят, что статистика хорошо учитывает заработки бюджетников, так как они получают официальную зарплату. При этом, к примеру, на стройке более половины заработанного людям платят в конвертах.

Напомним, что в Украине отличается заработная плата штатных работников в зависимости от области.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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