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В каких областях Украины самые высокие зарплаты: появились интересные данные

вторник, 29 октября 2019, 12:33
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В Украине отличается заработная плата штатных работников в зависимости от области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Так, средняя номинальная зарплата работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2019 года повысилась до 10 687 грн. По сравнению с августом, когда она составляла 10 537 грн, показатель увеличился на 1,4%, а по сравнению с сентябрем-2018 – на 18,2%.

Реальная заработная плата в сентябре 2019 года по сравнению с августом незначительно выросла на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 9,8%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Лидерами по уровню средней зарплаты по итогам августа стали такие регионы:

  • Киев – 15 626 грн;
  • Донецкая область – 11 907 грн;
  • Киевская область – 11 166 грн;
  • Днепропетровская область – 11 078 грн;
  • Полтавская область – 10 501 грн.
  • Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких регионах:
  • Черновицкая область – 8 338 грн;
  • Херсонская область – 8 352 грн;
  • Тернопольская область – 8 441 грн;
  • Черниговская область – 8 476 грн;
  • Хмельницкая область – 8 646 грн.

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, каким будет размер средней зарплаты в Украине через три года.

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