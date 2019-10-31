Путин сделал неожиданное заявление о поставках газа в Украину

Президент России Владимир Путин неожиданно заявил, что его страна готова к переговорам о поставках в Украину газа по сниженным ценам.

Об этом он сказал в среду, 30 октября, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Выгоды Украины очевидны просто - и для конечных потребителей, … для граждан, и для экономики в целом", - отметил Путин.

В то же время он призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа. Кроме того, глава Кремля назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на 7 млрд долларов.

"Что касается переговоров в Брюсселе, которые прошли позавчера. Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем их конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - добавил Путин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина добилась новой газовой победы над Россией, цена вопроса составила 2,6 млрд долларов.