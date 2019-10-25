Украина добилась новой газовой победы над Россией: цена вопроса - 2,6 млрд долларов

Во вторник, 22 октября, Окружной суд Амстердама вынес важное решение в судебном противостоянии НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома", согласно которому со среды, с 23 октября, произошел арест 100% акций дочерней компании ОАО "Газпром" - South Stream TransportB.V.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на официальный сайт "Нафтогаза".

"Нафтогаз" продолжает принимать меры для обеспечения выплаты "Газпромом" долга в сумме 2, 56 миллиардов долларов с процентами, который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража", - говорится в сообщении.

Но "Газпром" отказывается выплачивать этот долг. По этой причине "Нафтогаз" инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказал неправомерность действий "Газпрома". Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы.

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