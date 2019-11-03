Гривна ослабнет: озвучен тревожный прогноз по курсу доллара на неделю

Курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 гривен за доллар.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Как рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, в последнее время гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют. Но на следующей неделе позитивная тенденция гривны может не сохраниться. Он добавил, что при оптимистическом сценарии, курс закрепится на отметке 24,60 гривны за доллар.

"В начале следующей недели нас ждет аукцион ОВГЗ, на котором может быть сформирован спрос на гривну. Но, к сожалению, учитывая предыдущие аукционы объемы привлечений в значительной степени сократились. В связи с этим ожидать поддержки с этой стороны, как и роста спроса на гривну, не стоит", - пояснил он.

Эксперт отметил, что уже к концу следующей недели курс может вернуться к отметке в 25 гривен за доллар.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны на 2020 год.