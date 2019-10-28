Недооцененная гривна: каких сюрпризов ждать от доллара в 2020 году

Правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел, как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар. "Апостроф" разбирался, насколько реалистичны расчеты правительства, и сколько на самом деле будет стоить американская валюта в Украине.

Кабинет министров обновил макроэкономические показатели на 2020 год. В том числе, правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару. Напомним, в проекте госбюджета на следующий год, который Верховная Рада утвердила в первом чтении, был заложен курс на уровне 28,2 гривны/доллар. Теперь же, согласно базовому сценарию Кабмина, в 2020 году следует ожидать курс 27 гривен за доллар. При этом по более оптимистическому сценарию, курс будет составлять 24,8 гривны/доллар.

Очевидно, что правительство решило пересмотреть валютный курс на следующий год из-за того, что в последнее время гривна демонстрирует хорошие результаты. Несмотря на то, что осень в разгаре, а это – традиционное время сезонной девальвации нацвалюты - курс балансирует у отметки 25 гривен/доллар. При том, что еще несколько месяцев назад прогнозировались совсем другие цифры - 27 или даже 28 гривен/доллар.

Без привязки к реальности

Вместе с тем, как отметил в разговоре с "Апострофом" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян, прогнозы, которые закладываются правительством в бюджет, это – скорее, расчетно-технические показатели, которые ни на что особо не влияют, а потому "совсем необязательно, что курс достигнет уровня заложенных показателей".

Однако такие расчетные показатели влияют на доходы бюджета, и, так как валютная выручка экспортеров пересчитывается в гривну именно по этому курсу, "можно недополучить" ожидаемые доходы, если реальный курс доллара оказался ниже расчетного. Вместе с тем, завышенный курс доллара помогает "уменьшить" размер внешнего долга, разумеется, в гривневом эквиваленте. "В нынешнем году вышло так, что наш внешний долг стал меньше на 140 миллиардов гривен за счет того, что гривна оказалась намного сильнее, чем закладывалось (в бюджете-2019 был заложен средний курс 28,2 гривны/доллар – "Апостроф)", - рассказал Егор Киян.

Вместе с тем, по словам эксперта, хотелось бы, чтобы макроэкономические прогнозы были более точными, поскольку это позволило бы потенциальным инвесторам лучше планировать свою деятельность в нашей стране.

Есть повод для оптимизма

Но насколько реалистичным является новый валютный курс, обнародованный правительством? Или, вернее, какой из двух сценариев Кабмина больше соответствует реальным ожиданиям?

По мнению руководителя отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, более реалистичным на сегодня выглядит курс 27 гривен/доллар. Вместе с тем, существуют условия, при которых гривна может укрепиться выше этого уровня: "Это и открытие рынка земли, и прозрачная приватизация, и нормальный запуск концессионного законодательства, и, конечно же, судебная и налоговая реформы – то есть, все, что было запланировано". По его словам, в этом случае, возможен инвестиционный бум, который перекроет дефицит внешнеторгового баланса (а это – как раз один из факторов давления на гривну, способствующих ее ослаблению - "Апостроф") даже при рецессионных тенденциях в мировой экономике. "А, если мы в эту систему координат оптимистически и гипотетически добавим восстановление Донбасса, на которое нужны миллиардные инвестиции, в том числе, от западных партнеров, то, конечно, это также станет очень мощным импульсом для стабилизации гривны", - сказал специалист.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко также не исключает более оптимистического сценария для гривны. В комментарии "Апострофу" он сказал, что во многом это будет зависеть от размера учетной ставки Национального банка Украины (с 25 октября регулятор в очередной раз понизил ставку - с 16,5% до 15,5% годовых - "Апостроф"), а также от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ): "В случае, если мы подпишем договор с МВФ (по новой программе), можно ожидать притока средств в наши бонды и роста объемов экономики и это позволит гривне укрепиться до отметки в 24 гривны/доллар".

Определенная неопределенность

Однако на сегодня более или менее точные прогнозы делать крайне сложно. По словам Егора Кияна, нынешние украинские реалии напоминают туман, окутавший на прошлой неделе украинскую столицу: "Сейчас все находится в подвешенном состоянии – в определенной неопределенности. Осенью уменьшается валютная выручка экспортеров, выплачивается НДС, закупаются энергоресурсы. Плюс, сейчас также решается вопрос транзита газа, сотрудничества с МВФ, кроме того, есть фактор внешнеторговой политики США, которая влияет на мировую экономику. Также (неопределенность) в политической обстановке внутри страны – спекуляции по поводу "формулы Штайнмайера", а также вокруг ситуации с "ПриватБанком".

Но, если Украина договорится с МВФ о новой программе, если будет подписан новый контракт на транзит газа с Россией, если мировая экономика будет развиваться без шоков, если энергоресурсы для страны будут достаточно дешевыми, курс в следующем году может вполне быть на уровне 25 гривен/доллар. Если же спекулянты начнут выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), если будет расшатываться политическая ситуация, курс поднимется до 27 гривен/доллар, прогнозирует Егор Киян.

При этом, отмечает эксперт, гривна является одной из наиболее недооцененных валют мира, и по так называемому паритету покупательной способности расчетный курс равняется примерно 11-12 гривен/доллар. "Но основным стейкхолдерам не выгодна сильная гривна – экспортерам будет сложно конкурировать по цене, есть другие нюансы, например, связанные с бюджетом, поэтому сейчас главное, чтобы гривна просто была стабильной, это – самый оптимальный вариант", - добавляет он. В то же время, вполне вероятен сценарий - бурный экономический рост не менее 4% - при котором курс доллара упадет до 23 гривен, считает Киян.

Призрак кризиса

Таким образом, вполне возможно, что Украина входит в новую валютную реальность, когда гривна стабильна, а гражданам не нужно постоянно проверять котировки иностранных валют в обменных пунктах (чтобы купить заветные "баксы", пока они совсем не подорожали). Но, на самом деле, в нашей стране такое уже было, причем не раз. Но, как минимум, в 2008 и 2014 годах это заканчивалось обвалом гривны на фоне усыпленной бдительности обывателей.

Риск развития такого сценария сохраняется и сегодня. "Однако при нормальном сценарии любые изменения будут происходить постепенно и, если не будет сильного спекулятивного вмешательства, колебания не должны быть резкими", - успокаивает Егор Киян.

"Это (обвал гривны) может произойти, если экономика не будет диверсифицирована, а будет нацелена на одну группу товаров или регион. Но сейчас такие риски невелики", - соглашается Максим Пархоменко.

По словам Андрея Шевчишина, нынешний оптимизм может пошатнуть мировой финансовый кризис: "В этом случае удержать курс даже на уровне 27 гривен/доллар будет сложно". Тем не менее, он полагает, что вряд ли стоит ждать курса более 28 гривен/доллар. По его оценкам, это – "умеренно оптимистический курс в таком сценарии, то есть при условии, что "не будет резких политических изменений в стране, не будет социальных волнений".