Есть серьезные риски: эксперты дали прогноз по курсу доллара на ноябрь

Финансовые аналитики прогнозируют возможную девальвацию гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллар и объясняют ее причины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Сегодня.

Издание цитирует аналитиков ГК Forex Club, которые считают, что в ноябре гривна может сохранить позиции вблизи отметки 25 гривен за долларов на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступления иностранных инвестиций в Украину.

"Инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалации военного конфликта на Донбассе и открытия рынка земли. Но эту веру может пошатнуть политическая нестабильность", – уточнил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Однако, при изменении новостного фона может возникнуть нехватка валютного предложения, а это вызовет более широкий диапазон колебаний – 25,5-26,5 гривен за доллар, предупредил аналитик.

Возможное падение курса гривны эксперты объясняют тем, что последний месяц осени всегда является периодом девальвации, когда гривна обычно в среднем теряет 3,3%. Это связано с началом отопительного сезона, а также подготовкой импортеров к сезону декабрьских продаж и активного пополнения запасов товаров и складов. Усиливает давление на курс также устойчивое негативное сальдо торгового баланса Украины, которое перекрывается исключительно притоком внешних инвестиций.

По данным НБУ, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7%, в среднем до 24,78 грн за доллар, наличного – на 2,9%, до 24,99 грн. Курс безналичного евро повысился на 3,9%, до 27,62 грн, наличного – на 4,9% до 27,90 грн за евро. По состоянию на 5 ноября Нацбанк рассчитал курс доллара на уровне 24,80 грн.

Как сообщал "Апостроф", в обновленном прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл.