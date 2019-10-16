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Доллар взлетит до 30 грн, но не скоро: в МВФ обновили прогноз по курсу валют в Украине

среда, 16 октября 2019, 11:01
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В Международном валютном фонде опубликовали прогноз, согласно которому к концу года доллар в Украине вырастет до 26,68 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на опубликованный в открытом доступе отчет МВФ о перспективах развития мировой экономики за октябрь.

Согласно ожиданиям аналитиков фонда, доллар в Украине будет продолжать расти в течение следующих лет, и до конца 2023 года должен достигнуть 30,64 гривен. А уже к в 2024 году курс валют в Украине будет следующий – 31,61 гривна за доллар.

Следует отметить, что МВФ даже улучшил свой предыдущий прогноз, ранее местные экономисты считали, что гривна упадет до 30,5 за доллар в 2021 году.

В то же время авторитетное агентство S&P утверждает, что падение гривны будет не таким стремительным - в 2020 году там ожидают курса 27,5 грн за доллар, в 2022 году - 28,5 грн/долл.

Как сообщал "Апостроф", ранее финансовые аналитики предупредили о существенном росте курса доллара в Украине к концу осени

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