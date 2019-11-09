В Украине заработали новые правила выдачи субсидий на коммуналку: есть два варианта

Уже в ноябре украинцам посчитают коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

Замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко отметил, что нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий. А первый этап монетизации длился с начала 2019 года.

При этом, если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот", - сказал Музыченко.

Как сообщал "Апостроф", министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что перерасчет пенсий запланирован на апрель 2020 года.