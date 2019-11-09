Когда украинцам увеличат пенсии: министр назвала дату

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что перерасчет пенсий запланирован на апрель 2020 года.

Об этом она сообщила в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Перерасчет пенсий с апреля месяца запланирован, мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду", - отметила Маркарова.

Также министр заявила, что в бюджет на следующий год заложено увеличение минимальной зарплаты, которое подразумевает, в частности, увеличение платежей в Пенсионный фонд.

Как сообщал "Апостроф", не все украинцы имеют право на пенсионные выплаты из-за страхового стажа. В частности, причиной невыплаты пенсий может быть отсутствие страхового стажа.