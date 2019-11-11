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"Нафтогаз" поднял цену на газ для украинцев: назван новый тариф

понедельник, 11 ноября 2019, 19:07
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Стоимость газа для нужд населения в ноябре поднялась более чем на 600 гривен за тысячу кубометров в сравнении с предыдущим месяцем

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Цена газа для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, в этом месяце составит 4899 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбыта и транспортных расходов). При этом в компании отмечают, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

"В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что в октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составила 4 272,76 грн за тысячу кубометров.

Как сообщал "Апостроф", с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это может повлечь за собой подорожание для населения.

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