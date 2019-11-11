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Появилось важное уточнение по кассовым аппаратам для ФОПов

понедельник, 11 ноября 2019, 17:05
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Кассовые аппараты должны будут использовать только те физические лица-предприниматели, которые получают деньги за свои товары и услуги с банковской карты.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

ристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковскими переводами", - пояснил Верланов.

Он отметил, что кассовый аппарат не нужен еще и тогда, когда клиент физического лица-предпринимателя перевел ему средства с банковской карты на текущий счет.

Напомним, что Верховная Рада 20 сентября приняла во втором чтении законопроекты №1053-1 и №1073, которые, как считает власть, направлены на детенизацию расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Ранее "Апостроф" уже писал о том, что обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) не коснется физических лиц, а также физических лиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

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