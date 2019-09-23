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​В налоговой рассказали, кого коснется обязанность установки кассовых аппаратов

понедельник, 23 сентября 2019, 16:11
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Обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) не коснется физических лиц, а также физических лиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

Об этом на брифинге сказал глава Государственной налоговой службы Верланов.

Как отметил Верланов, обычным гражданам, которые продают что-либо на рынке, не потребуются РРО. Также это касается и ФЛП на первой группе.

"Т.е. миф о том, что дедушка, который торгует помидорами на рынке, обязан будет покупать РРО, это неправда. Первая группа предпринимателей, т.е. это фактически преобладающее большинство предпринимателей, которые торгуют на рынках, они не будет использовать РРО", - сообщил он.

В то же время глава Налоговой сообщил, что с 1 октября 2020 года вводится обязательность РРО для отдельных ФЛП на второй и четвертой группе, которые осуществляют следующие виды деятельности:

  • Реализация технически сложных бытовых приборов,
  • Реализация лекарственных средств,
  • Ювелирная продукция,
  • Розничная торговля использованными товарами в магазинах,
  • Деятельность ресторанов, кафе быстрого обслуживания,
  • Деятельность турагентств,
  • Деятельность отелей.

Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группе.

Верланов также сообщил, что программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций, одобренного Радой 20 сентября.

Как сообщал "Апостроф", власти Украины намерены обложить специальным налогом физлиц-предпринимателей, работающих в IT-отрасли.

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