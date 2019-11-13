Украинцам пересчитают пенсии в декабре: кто останется без повышения

С 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд проведет перерасчет минимальных пенсий.

Нововведение связано с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2019", размер минимальной пенсии увеличится до 1638 гривен. Максимальный размер пенсии составит 16380 гривен.

На повышение минимальной пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж (если он есть) имеют право только неработающие пенсионеры. Перерасчет не коснется нескольких категорий пенсионеров, для них выплаты останутся в ранее назначенном размере повышения.

Категории пенсионеров, которым не пересчитают пенсии с 1 декабря:

дети войны (66,13 грн);

лица проживающие в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличивается на 20%);

иждивенцы (150 грн - к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы - 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн;

граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

пенсионеры, которые продолжают работать (увеличение пенсии возможно только после увольнения с работы).

Как сообщал "Апостроф", в Украине в скором времени пенсию по возрасту будут назначать автоматически, а провести расчет размера этих выплат можно будет онлайн.