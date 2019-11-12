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Грядут серьезные изменения: украинцев предупредили о "сюрпризе" с пенсиями

вторник, 12 ноября 2019, 07:59
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Фото: 24tv.ua

В Украине в скором времени пенсию по возрасту будут назначать автоматически, а провести расчет размера этих выплат можно будет онлайн.

Об этом идет речь в указе главы государства №837/2019, которым предусматривается создание Кабинетом министров ряда законопроектов в этой сфере.

В указе говорится, что с 31 декабря 2019 года в Украине будет предоставляться большинство административных услуг в электронном виде, в том числе и пенсионное обеспечение.

Обслуживать людей будут на веб-портале ПФУ. Кроме того, до конца года должен начать свою работу "Пенсионный калькулятор" для автоматического расчета размера пенсионных выплат.

Также в указе говорится, что до 30 июня 2020 года в стране будут введены следующие изменения:

  • механизм автоматического, без обращения лица, назначения пенсий по возрасту по достижении пенсионного возраста;
  • обязательная профессиональная накопительная пенсионная система для работников, которые заняты на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей.

Также до конца 2020 года в Украине введут адресный подход предоставления комплексной социальной поддержки населению и создание действенной системы осуществления верификации мониторинга социальных выплат.

Напомним, что министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что перерасчет пенсий запланирован на апрель 2020 года.

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